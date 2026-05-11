Medford: "Uno puede soñar con tener otro título"

El técnico de Saprissa, Hernán Medford, se mostró satisfecho e ilusionado al clasificar a una final de fase contra Herediano.

Los morados se impusieron 3-1 a Liberia en el marcador global y sellaron el boleto a la siguiente ronda.

Estas fueron las declaraciones de Medford en conferencia de prensa:

Análisis del partido: Fue un buen partido, tuvimos oportunidades, ellos también, le ganamos a un muy buen equipo. Espero que algunos no vayan a minimizar a Liberia, incluso, creo que le quitamos el invicto.

Rendimiento de Abraham Madriz: Yo felicito a todos por igual, es de mérito, Madriz está para portero de selección, tiene estampa para ir afuera, con él estoy muy tranquilo.

Final ante Herediano: Vamos a una final contra Herediano, nosotros necesitamos ganar los primeros partidos para buscar la Gran Final, será cerrado como siempre ha sido. Estamos donde queremos estar, era un objetivo, ahora queremos ir a la otra final para buscar ser campeones.

Bajas de peso como Mariano Torres, Fidel Escobar y Javier Paradela: Yo trabajo con un equipo de fútbol, todos están a un buen nivel, cualquiera puede jugar. Hoy se demostró eso y como lo dije, todos andan con ganas y buen nivel.

Momento de Hernán Medford: Aún falta, es una realidad, a unos les gusta y a otros no, esto es capacidad, a mí nadie me ha regalado nada. He jugado finales, he ganado, he perdido, tengo títulos afuera. Ojalá, hay que jugarlo, pero uno puede soñar con tener otro título.

Peso del equipo para ser campeón: Es importante, hay jugadores que han sido campeones, otros tienen hambre de campeonato, pero vamos a jugar contra un equipo igual. Hay que sacar la estadística de cuáles jugadores han salido campeones en los dos equipos, va a ser una final interesante.

José Giacone: Es uno de los mejores entrenadores de Costa Rica, yo lo considero tico. Ha ganado cosas en este país y afuera. Si usted analiza jugadores, cuerpos técnicos, no creo que alcancen los dedos para contar los campeonatos. Esperamos una bonita final.

Usted había dicho que le había pasado por encima a Herediano: No quiero hacer polémica, voy hacer como que no escuché esa pregunta. Yo no quiero ningún tipo de polémicas, hablemos del futuro y no del pasado. Aquí el pasado no interesa. Estoy contento, no me ahueves así. Ya quiere meter polémica. Déjeme disfrutar un poquito. Qué pereza contestar del pasado. Yo lo voy a respetar siempre a Herediano.

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