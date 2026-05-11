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Medford: "Uno puede soñar con tener otro título"
El técnico de Saprissa se ilusiona previo a la final ante Herediano.
El técnico de Saprissa, Hernán Medford, se mostró satisfecho e ilusionado al clasificar a una final de fase contra Herediano.
Los morados se impusieron 3-1 a Liberia en el marcador global y sellaron el boleto a la siguiente ronda.
Estas fueron las declaraciones de Medford en conferencia de prensa:
Análisis del partido: Fue un buen partido, tuvimos oportunidades, ellos también, le ganamos a un muy buen equipo. Espero que algunos no vayan a minimizar a Liberia, incluso, creo que le quitamos el invicto.
Rendimiento de Abraham Madriz: Yo felicito a todos por igual, es de mérito, Madriz está para portero de selección, tiene estampa para ir afuera, con él estoy muy tranquilo.
Final ante Herediano: Vamos a una final contra Herediano, nosotros necesitamos ganar los primeros partidos para buscar la Gran Final, será cerrado como siempre ha sido. Estamos donde queremos estar, era un objetivo, ahora queremos ir a la otra final para buscar ser campeones.
Bajas de peso como Mariano Torres, Fidel Escobar y Javier Paradela: Yo trabajo con un equipo de fútbol, todos están a un buen nivel, cualquiera puede jugar. Hoy se demostró eso y como lo dije, todos andan con ganas y buen nivel.
Momento de Hernán Medford: Aún falta, es una realidad, a unos les gusta y a otros no, esto es capacidad, a mí nadie me ha regalado nada. He jugado finales, he ganado, he perdido, tengo títulos afuera. Ojalá, hay que jugarlo, pero uno puede soñar con tener otro título.
Peso del equipo para ser campeón: Es importante, hay jugadores que han sido campeones, otros tienen hambre de campeonato, pero vamos a jugar contra un equipo igual. Hay que sacar la estadística de cuáles jugadores han salido campeones en los dos equipos, va a ser una final interesante.
José Giacone: Es uno de los mejores entrenadores de Costa Rica, yo lo considero tico. Ha ganado cosas en este país y afuera. Si usted analiza jugadores, cuerpos técnicos, no creo que alcancen los dedos para contar los campeonatos. Esperamos una bonita final.
Usted había dicho que le había pasado por encima a Herediano: No quiero hacer polémica, voy hacer como que no escuché esa pregunta. Yo no quiero ningún tipo de polémicas, hablemos del futuro y no del pasado. Aquí el pasado no interesa. Estoy contento, no me ahueves así. Ya quiere meter polémica. Déjeme disfrutar un poquito. Qué pereza contestar del pasado. Yo lo voy a respetar siempre a Herediano.
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El Deportivo Saprissa es finalista porque para esto llegó Hernán Medford, para enmendar el camino en el Clausura y poner al equipo a luchar por la 41.
Saprissa triunfó ante Liberia 2-0 en una soleada tarde en La Cueva, esas que invitan a ir al estadio a disfrutar de un buen partido y así fue: una semifinal con goles y emociones en ambos marcos, lo mínimo que puede pedir el espectador de una fase final de torneo. De hecho, los últimos 10 minutos fueron realmente buenos, con fútbol intenso y acciones en los dos arcos.
La S fue mejor que los liberianos, empató en Guanacaste y ganó en Tibás. Lo hizo con lo justo. No le sobró nada, más bien le faltó, claro que sí… sin Mariano Torres, Fidel Escobar, sin Luis Paradela y con la duda de si podía estar Jorkaeff Azofeifa… a ver: si no era ahora, no había cuándo y ya sabemos el resultado final.
Liberia apostó por el orden en el primer tiempo y adelantar líneas en el segundo tiempo; los morados buscaron el arco rival y, tras pegar primero, intentaron contragolpear.
El que golpeó primero el arco rival fue Jefferson Brenes, al 45+6’. El volante marcó de tijereta, luego de un centro de Orlando Sinclair al centro del área.
Ese tanto al cierre del primer tiempo hizo cambiar las estrategias en los banquillos en el complemento: si los visitantes querían avanzar debían herir al rival y eso implica dejar más espacios que podían ser aprovechados por los de casa.
El portero mexicano Anthony Monreal tuvo buenas presentaciones en la serie y Abraham Madriz dejó sin grito de gol al atacante Joaquín Alonso Hernández en dos ocasiones: al 60’ y al 90+2'.
El duelo también se vivió intenso en los banquillos Medford vs. Saturnino Cardozo, al final a los dos les gusta el fútbol ofensivo, aunque el paraguayo también le apostó más al orden y equilibrio.
Y así transcurrieron los minutos, entre el intento liberiano y la contra morada. Entre tapadas de Madriz y un balón casi sacado en la línea ante un tibio remate de un Gerson Torres que lució desganado. Al 90+9' expulsaron a Hernández y después de eso llegó el gol de Ariel Rodríguez de penal para colocar el 2-0 definitivo.
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El Herediano y Saprissa protagonizarán la final de fase del Torneo de Clausura esta semana.
La serie inicia este miércoles a las 8 p. m. en La Cueva.