Así se jugará la final entre Herediano y Saprissa

El Deportivo Saprissa es finalista porque para esto llegó Hernán Medford, para enmendar el camino en el Clausura y poner al equipo a luchar por la 41.



Saprissa triunfó ante Liberia 2-0 en una soleada tarde en La Cueva, esas que invitan a ir al estadio a disfrutar de un buen partido y así fue: una semifinal con goles y emociones en ambos marcos, lo mínimo que puede pedir el espectador de una fase final de torneo. De hecho, los últimos 10 minutos fueron realmente buenos, con fútbol intenso y acciones en los dos arcos.



La S fue mejor que los liberianos, empató en Guanacaste y ganó en Tibás. Lo hizo con lo justo. No le sobró nada, más bien le faltó, claro que sí… sin Mariano Torres, Fidel Escobar, sin Luis Paradela y con la duda de si podía estar Jorkaeff Azofeifa… a ver: si no era ahora, no había cuándo y ya sabemos el resultado final.



Liberia apostó por el orden en el primer tiempo y adelantar líneas en el segundo tiempo; los morados buscaron el arco rival y, tras pegar primero, intentaron contragolpear.



El que golpeó primero el arco rival fue Jefferson Brenes, al 45+6’. El volante marcó de tijereta, luego de un centro de Orlando Sinclair al centro del área.



Ese tanto al cierre del primer tiempo hizo cambiar las estrategias en los banquillos en el complemento: si los visitantes querían avanzar debían herir al rival y eso implica dejar más espacios que podían ser aprovechados por los de casa.



El portero mexicano Anthony Monreal tuvo buenas presentaciones en la serie y Abraham Madriz dejó sin grito de gol al atacante Joaquín Alonso Hernández en dos ocasiones: al 60’ y al 90+2'.

El duelo también se vivió intenso en los banquillos Medford vs. Saturnino Cardozo, al final a los dos les gusta el fútbol ofensivo, aunque el paraguayo también le apostó más al orden y equilibrio.



Y así transcurrieron los minutos, entre el intento liberiano y la contra morada. Entre tapadas de Madriz y un balón casi sacado en la línea ante un tibio remate de un Gerson Torres que lució desganado. Al 90+9' expulsaron a Hernández y después de eso llegó el gol de Ariel Rodríguez de penal para colocar el 2-0 definitivo.