¿Mayron George reforzaría al Saprissa? Esto dice el equipo

La lesión de Newton Williams dejó a Saprissa sin uno de sus hombres gol para lo que resta del torneo.

Saprissa confirmó que el panameño sufrió una lesión de ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión en los meniscos que lo tendrán de siete a nueve meses inactivo.

Ante esto, los morados corren para buscar un sustituto, pese a que en un principio hablaban de tener la planilla cerrada, sin embargo, la urgencia los hace cambiar de opinión.

De ahí que uno de los nombres que se hayan puesto sobre la mesa es el de Mayron George, quien actualmente está sin equipo, pero ¿qué tan real fue el interés morado por el legionario?

“Mayron es un jugador que me gusta, pero sus pretensiones no están al alcance nuestro. Él está acostumbrado a un perfil de salario que no podemos competir y por eso no es una de las opciones”, explicó Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo del Saprissa.

Lonis sí confirmó que están en búsqueda de uno o dos hombres en punta y de ser algún extranjero tendrían que desinscribir a Williams.

“Ya nosotros teníamos monitoreado un par de jugadores, no quisiera adelantar mucho hasta no finiquitar, al momento en que se menciona suben de precio, una de las cosas que me había propuesto es no tener que contratar con urgencia. Un par de jugadores es posible que fichemos”, aseguró Lonis.

​De momento el club no ha anunciado más movimientos en su planilla y este viernes por la noche enfrentarán a San Carlos.