Kevin Chamorro tiene ventaja para ser titular en el clásico

1 de abril de 2023, 10:15 AM

Por su parte, Alvarado ocupó el puesto de estelar en el arco de la S mientras Chamorro no estuvo. Ante Santos tuvo una tapada determinante para que el equipo lograra la victoria (1-0).

A Vladimir se le consultó si ir a la Selección le podía jugar una mala pasada a algún futbolista, pero aclaró que "no debería ser".

"No debería castigar a nadie estar en la Selección, ese es mi pensamiento, eso fue lo que me enseñaron en aquel momento nuestros entrenadores. Pienso que no debería ser porque los muchachos van a selección por su trabajo y rendimiento en el equipo", respondió el estratega.