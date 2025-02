José Giacone mostró su lado más frustrado: "Con merecimiento no sumás puntos"

El técnico del Saprissa, José Giacone, mostró uno de sus rostros de más frustración tras empatar 0-0 ante Puntarenas FC en la cancha alterna del Fello Meza de Cartago.

Giacone asegura estar muy preocupado por la falta de gol de su equipo, pues a su criterio genera mucho, pero no concreta.

“Tenemos que mejorar la eficiencia ofensiva, pues la generación de ataque está, lamentablemente estamos fallando en el último remate e igual forma en pelota parada. Con merecimiento no sumás puntos y hay que poner énfasis en anotar”, expresó el estratega.

Este miércoles se escucharon más fuertes los gritos de “fuera Giacone” por parte de un sector de la afición morada.

Para el estratega estas críticas son parte de la mentalidad ganadora y exigencia de la afición saprissista y eso solo se arreglará cuando comiencen a llegar los goles.

“Hoy no es que no se hizo un buen trabajo, es que no la metemos. Todo eso se soluciona con goles todo, pero esto es un equipo en formación”, explicó.