Golpe en lo mental y varias dudas, así llega Saprissa al clásico

Saprissa recibió un golpe anímico justo antes del clásico.

La derrota de este martes a manos de Guanacasteca llegó a llenar de dudas a un equipo que de momento no convence a su afición y que terminó tocado tras dejar ir el pentacampeonato.

Por si fuera poco, ante los guanacastecos ya recuperaban a la mayoría de sus jugadores, por lo que aquello de que la planilla no estaba completa queda completamente de lado.

Más bien, el equipo se vio mucho peor de lo mostrado en las primeras fechas, dejando muchos vacíos en la zona defensiva.

El técnico José Giacone defendió a sus jugadores y aseguró el rival fue más contundente.

“Es simple, hoy no estuvimos finos en la definición, generamos muchas situaciones claras y no estuvimos precisos, al contrario, el rival, que hasta los 20 minutos no había llegado, no había generado nada y nos mete una un contragolpe y fue preciso.

“Pienso que asumimos el peso del partido desde que empezó. Estuvimos atacando, estuvimos generando en el campo rival. Este, evidentemente, no fuimos lo precisos que pretendemos”, expresó Giacone.

​El estratega asegura que el golpe es duro, más a días de enfrentar a Alajuelense en el clásico nacional, una prueba de confianza para Giacone y sus jugadores.

“Psicológicamente, a nosotros siempre este es un equipo está acostumbrado a la adversidad porque la crítica siempre está presente. O sea, cuando juega Saprissa, aun ganando la afición es muy exigente y existe la crítica.

“El equipo tiene jugadores de jerarquía que han pasado por momentos complicados y que han salido adelante. Así que esta no va a ser la excepción. Nosotros tenemos mucha fe en la plantilla y pensamos que este es un tropiezo nada más”, mencionó.

Dudas para el clásico.

Otro de los aspectos que más preocupan a los morados es la cantidad de lesionados y los jugadores que podrían perderse el partido vital ante la Liga.

En el duelo ante los guanacastecos, Óscar Duarte salió lesionado y los próximos días serán clave para conocer si llega al juego.

“Lo de Duarte, bueno, salió con un con un golpe, una molestia en el empeine. Esperemos que se recupere rápido el para el clásico”, explicó el estratega.

También surge la duda de Kendall Waston, quien, tras cumplir con una sanción, sigue sin aparecer.

Además, hasta el viernes conocerán si el español Sabin Merino y el argentino Nicolás Delgadillo contarán con su permiso de trabajo y poder debutar así en Tibás.

“Bueno, Kendall tiene una molestia en el empeine de su pie derecho. Estamos esperando que se recupere, ojalá en estos días. El caso de los extranjeros, estamos esperando su habilitación. Están bien”, indicó.

Otra de las dudas que surgen es la incorporación del panameño Fidel Escobar en el equipo, ya que quedó fuera de la gira por Guanacaste por decisión del cuerpo técnico.

“En cuanto a Fidel, es una decisión técnica, como lo expliqué en el anterior partido. Nos vamos de esta gira con un triunfo y una derrota, nos duele esta derrota, pero también sabemos que tenemos el material para afrontar lo que viene”, concluyó.

Saprissa recibirá a Alajuelense este domingo 9 de febrero a las 11 a. m. en Tibás en un horario que espera atraer a muchos aficionados, de hecho, ya se han vendido 6.500 boletos hasta este miércoles por la mañana.