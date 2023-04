Fiscalía abre investigación contra Javon East

21 de abril de 2023, 7:46 AM

Por su parte, Daniel Calderón, viceministro de Seguridad, confirmó que hubo un altercado con el jugador.



"No está detenido, pero sí se puede confirmar que hubo un problema con él", indicó Calderón.



Además, Calderón indicó que el tema pasó por supuestos insultos del futbolista y también una presunta agresión.



"Le habría faltado el respeto a dos oficiales de la Fuerza Pública Policía, incluso le golpeó el chaleco con la palma de la mano a uno, no quedó detenido por la valoración de los hechos que se hicieron, fue que no ameritaba la privación de libertad, pero sí se hará un informe a las autoridades y también al equipo", agregó Calderón.



Y agregó: "Se coordinó con la autoridad judicial y hará un parte policial para presentarlo y que se tomen las medidas que corresponden. Con todos los equipos de fútbol mantenemos una relación de cooperación, pero Fuerza Pública insta a que se respete a los oficiales".