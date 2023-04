¿Qué dijo Saprissa sobre altercado de Javon East con la Policía?

Daniel Calderón, viceministro de Seguridad, conversó con Teletica.com y confirmó los hechos.



"No está detenido, pero sí se puede confirmar que hubo un problema con él", indicó Calderón.



Además, Calderón indicó que el tema pasó por supuestos insultos del futbolista y también una presunta agresión.



"Insultó a unos oficiales de la Fuerza Pública Policía, incluso le golpeó el chaleco con la palma de la mano a un policía, no quedó detenido por la valoración de los hechos que se hicieron, fue que no ameritaba la privación de libertad, pero sí se hará un informe a las autoridades y también al equipo", agregó Calderón.



Javon estaba dentro de la convocatoria y estaría en el banquillo en el compromiso, pero los morados tomaron la decisión de que no fuera tomado en cuenta.