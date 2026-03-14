FIFA Foundation destaca trabajo de Fundación Saprissa y su programa Escuelas de Valores

FIFA Foundation destacó recientemente el trabajo de la Fundación Saprissa por su impacto social a través del programa Escuelas de Valores Saprissa, una iniciativa que utiliza el fútbol como herramienta para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en comunidades del país.

La organización internacional publicó en sus plataformas digitales el proyecto impulsado desde Costa Rica, reconociendo el modelo que la Fundación ha desarrollado para promover valores, habilidades para la vida y espacios seguros de formación para la niñez.





Este reconocimiento surge luego de que Fundación Saprissa participara en una convocatoria internacional de la FIFA Foundation para implementar el programa durante 2025 y 2026. La propuesta buscaba fortalecer y ampliar el alcance de las Escuelas de Valores Saprissa, con el objetivo de llevar el modelo a nuevas comunidades donde el deporte puede convertirse en un motor de protección social, aprendizaje y crecimiento.

Gracias a este apoyo, la Fundación logró crear cuatro nuevas escuelas y beneficiar directamente a alrededor de 400 niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 16 años.

Las nuevas sedes se establecieron en comunidades de las provincias de Puntarenas y Limón: Parrita y Herradura, así como Cieneguita y Talamanca. En cada uno de estos territorios el programa se desarrolla mediante un trabajo cercano con actores locales, incluyendo gobiernos municipales, Comités Cantonales de Deportes y Recreación y organizaciones comunitarias.

Los recursos aportados permitieron poner en marcha las escuelas mediante la adquisición de equipamiento deportivo, uniformes, materiales metodológicos y la capacitación de entrenadores en la metodología del programa. Además, se implementaron sesiones semanales donde se combina la formación técnico–táctica del fútbol con el desarrollo de valores como el respeto, el trabajo en equipo, el liderazgo y la resiliencia.

Como parte de la experiencia formativa, los participantes también tuvieron la oportunidad de visitar el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, donde realizaron una gira educativa que incluyó un encuentro con jugadores del club, un recorrido por las instalaciones y la visita a la sala de trofeos del equipo.

Más allá de los entrenamientos deportivos, el programa busca generar espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia. Por ello, también se promueve la participación activa de las familias mediante talleres y actividades recreativas que fortalecen el impacto del proyecto en las comunidades.

Fundación Saprissa

​

Otro de los componentes clave ha sido la capacitación de entrenadores y líderes comunitarios, con el propósito de que la metodología quede instalada en los territorios y pueda sostenerse y replicarse en el tiempo.

Para Fundación Saprissa, la publicación realizada por la FIFA Foundation representa un reconocimiento al esfuerzo colectivo de comunidades, familias, entrenadores y organizaciones locales que han creído en el proyecto.

Asimismo, este respaldo internacional fortalece la visión de la organización de consolidar las Escuelas de Valores Saprissa como un modelo replicable en otras comunidades de Costa Rica e incluso en otros países de la región, demostrando que el fútbol puede convertirse en una poderosa herramienta para promover inclusión, desarrollo personal y participación comunitaria.

Para conocer más sobre los programas de Fundación Saprissa se puede escribir al correo:

[email protected] o visitar sus redes sociales en instagram, facebook y YouTube.