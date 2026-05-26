Erick Lonis sobre casos de indisciplina: "Estas situaciones siempre quitan competitividad"

Una vez más, los problemas extracancha se apoderan de la conversación del fútbol nacional. Esta vez, los hechos derivaron en la separación inmediata de Alejandro Bran y Kenneth Vargas de Alajuelense, mientras que Bran también quedó fuera de la Selección Nacional, que se prepara para medirse con Colombia e Inglaterra.

Consultado sobre los casos de indisciplina, Erick Lonis, encargado de la parte deportiva de los morados, fue claro: “Estas situaciones siempre quitan competitividad”.

Para Lonis, el peso no recae solo sobre los jugadores, sino sobre todo el ecosistema del fútbol nacional.

“Tenemos que ponernos a la altura y tenemos que ser más estrictos con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestros jugadores y con los entrenadores”, añadió.

El tibaseño sabe que las realidades son diferentes a cuando él fue jugador.

“Los casos de indisciplina o de comportamientos que no son propios de un profesional han existido siempre, lo cual no justifico, pero es la realidad. Han existido siempre. Hay una gran diferencia: hoy estamos más expuestos todos”, comentó.

Finalmente, Lonis considera que este tipo de situaciones deben ser abordadas de manera amplia.

“Yo creo que es un tema que debemos discutir abiertamente, sin color de equipo y pensando en que eso no es bueno para la imagen del fútbol, ni para ustedes ni para nosotros, pero tenemos que abordarlo. Es un tema difícil, complicado, pero hay que abordarlo”, concluyó.