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Padre de Tomás Rodríguez sobre llamado al Mundial: "Lo vivimos pidiéndole de rodillas a Dios"
Erick Lonis sobre casos de indisciplina: "Estas situaciones siempre quitan competitividad"
El encargado de la parte deportiva de Saprissa asegura que “hay cosas que no son compatibles con ser un jugador profesional”.
Una vez más, los problemas extracancha se apoderan de la conversación del fútbol nacional. Esta vez, los hechos derivaron en la separación inmediata de Alejandro Bran y Kenneth Vargas de Alajuelense, mientras que Bran también quedó fuera de la Selección Nacional, que se prepara para medirse con Colombia e Inglaterra.
Consultado sobre los casos de indisciplina, Erick Lonis, encargado de la parte deportiva de los morados, fue claro: “Estas situaciones siempre quitan competitividad”.
Para Lonis, el peso no recae solo sobre los jugadores, sino sobre todo el ecosistema del fútbol nacional.
“Tenemos que ponernos a la altura y tenemos que ser más estrictos con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestros jugadores y con los entrenadores”, añadió.
El tibaseño sabe que las realidades son diferentes a cuando él fue jugador.
“Los casos de indisciplina o de comportamientos que no son propios de un profesional han existido siempre, lo cual no justifico, pero es la realidad. Han existido siempre. Hay una gran diferencia: hoy estamos más expuestos todos”, comentó.
Finalmente, Lonis considera que este tipo de situaciones deben ser abordadas de manera amplia.
“Yo creo que es un tema que debemos discutir abiertamente, sin color de equipo y pensando en que eso no es bueno para la imagen del fútbol, ni para ustedes ni para nosotros, pero tenemos que abordarlo. Es un tema difícil, complicado, pero hay que abordarlo”, concluyó.
Padre de Tomás Rodríguez sobre llamado al Mundial: "Lo vivimos pidiéndole de rodillas a Dios"
El padre del futbolista Tomás Rodríguez, quien tiene el mismo nombre, celebró a más no poder la convocatoria de su hijo a la Copa del Mundo con la Selección de Panamá.
Teletica.com conversó con Rodríguez sobre la decisión de su hijo de jugar con Saprissa y de cómo vivió el momento en que se enteró que el futbolista estaría en la cita mundialista.
—¿Cómo vivió la convocatoria de su hijo para el Mundial?