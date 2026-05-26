Padre de Tomás Rodríguez sobre llamado al Mundial: "Lo vivimos pidiéndole de rodillas a Dios"

El padre del futbolista Tomás Rodríguez, quien tiene el mismo nombre, celebró a más no poder la convocatoria de su hijo a la Copa del Mundo con la Selección de Panamá.

Teletica.com conversó con Rodríguez sobre la decisión de su hijo de jugar con Saprissa y de cómo vivió el momento en que se enteró que el futbolista estaría en la cita mundialista.

—¿Cómo vivió la convocatoria de su hijo para el Mundial?

Vivimos la convocatoria pidiéndole de rodillas a Dios y con la familia, los vecinos aquí reunidos y confiando en el trabajo que Tomás hizo y bueno, gracias a Dios salió positivo de lo que esperábamos.

—¿Qué criterio le merece al final la campaña que hizo su hijo con el Deportivo Saprissa le deparó el boleto a la Copa del Mundo?

Con el Deportivo Saprissa se puso los colores de la camiseta, siento yo que la sudó, la luchó, contribuyó en goles, contribuyó en defensa, en ataque y bueno... gracias a Dios fue el mérito de la campaña que hizo de enero prácticamente al mes de mayo, fue el mérito que hizo Tomás para estar a la Selección de Panamá y respetar a su país.

—¿Qué se dice en Panamá de la convocatoria de su hijo? ¿Qué le han dicho la gente a usted?

Tomás, prácticamente, desde la Copa de Oro que hizo buen trabajo, gracias a Dios, se ganó la afición panameña y, colectivamente, este es un deporte que en el fútbol hay competencia, una sana competencia donde hay jugadores que militan en otros continentes o en otra parte de América y gracias a Dios, al trabajo constante de Tomás, el rendimiento y la confianza en Dios, estamos donde estamos. Ahora se le recompensa a él con lo que cualquier jugador trata de merecer: estar en una Copa del Mundo.

—¿Tras confirmarse que su hijo está en la selección, ahora el siguiente paso es verlo anotar un gol en el Mundial?

Sí, esa es la expectativa, esto queda ahora, ya ahora queda trabajar, ya estamos en un Mundial, ya la lista pasó, ahora queda trabajar, dedicarse al primer partido que tenemos, creo que es contra Ghana y dedicarnos a ese partido, soñar, tenemos que soñar, tenemos que creernos que nosotros le podemos ganar, hacerle buen partido a Croacia y buen partido a Inglaterra.



—Mucho se dijo en su momento cuando se dio el fichaje de Tomás Rodríguez a Saprissa, que estaba interesado un club de Paraguay y en Panamá se cuestionó que el jugador prefiriera venir a Saprissa, al final esa llegada le permitió ir al Mundial: ¿Cómo evalúa esa decisión?

Sí, sí, primeramente uno respeta cada opinión, cada periodista, cada pregunta que le hacen, cada respuesta de ellos, cada opinión de ellos se le respeta, cada cual ve el fútbol a su manera, nosotros como familia, nada más nos toca decirle esto, si a Tomás le toca jugar en China, en India, en África, y a él le gusta, como familia, como papá, yo tengo que apoyarlo a él donde él decida, en la carrera del fútbol, uno como padre, uno la forma, pero el que juega es él. Y uno se debe prácticamente a los clubes, a las direcciones, y donde mi hijo se sienta bien y él decida, siempre tendrá mi apoyo, totalmente.

Para terminar quiero enviarle un saludo a la gente de Costa Rica, especialmente a la de Saprissa, y gracias por haberle abierto las puertas a mi hijo y recibirlo bien. Así que se le agradece a toda Costa Rica, se le quiere.

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