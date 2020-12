El gerente deportivo Víctor Cordero, tiene claro que el Deportivo Saprissa por muchas razones es para él, la mejor institución en la que pueden estar los futbolistas en nuestro país.

Cordero brindó declaraciones sobre la partida de Claudio Montero, Ian Lawrence, Aarón Suarez, Ariel González y Santiago Van der Putten, jóvenes que cambiaron el Saprissa por irse a Liga Deportiva Alajuelense.

Para el gerente tibaseño la situación es meramente de gustos y preferencias, es algo que decide cada jugador.

“En el Saprissa sabemos lo que tenemos y hay muy buenos jugadores. De los chicos no tengo nada que decir son chicos muy respetuosos, yo no los he oído decir nada en contra del Saprissa, son gustos y preferencias, y entre gustos y preferencias hay una máxima el que está en Saprissa, tiene que querer estar en Saprissa, si no quiere estar le deseamos lo mejor y que le vaya muy bien“, expresó Víctor Cordero.

Sobre si en la decisión de que cada jugador cambia al Saprissa por Alajuelense, pesa la situación del CAR, el gerente morado piensa lo siguiente.

“Eso sí debe preguntárselo a los jugadores, yo no se que les ofrecen. Ahora, no me quita lo cortés ni lo noble admitir que tienen un lindo centro de entrenamiento que eso le suma mucho“

“Esperemos nosotros en el futuro que si esa es una de las razones por la que los chicos han tomado un paso hacia otro rumbo que no es el nuestro, espero que esas no sean las razones, sigo creyendo que el Saprissa, aunque no es perfecto, es el mejor lugar para estar en Costa Rica“, mencionó el excapitán del Saprissa.

El gerente morado además está tranquilo con el accionar del Saprissa como institución, destacó que el Saprissa no anda detrás de jugadores de otros clubes.

Víctor Cordero dejo el tema aclarado y reconoció que ahora se enfocarán en buscar el bicampeonato tanto en el torneo local como en la Liga Concacaf.