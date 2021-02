Centeno: "Sabemos lo que significa un título para Saprissa"

El técnico del Deportivo Saprissa, Walter Centeno, habló previo a la final de Liga Concacaf de este miércoles donde medirán fuerzas ante su archirrival, Liga Deportiva Alajuelense.



Los morados llegarán al Morera Soto a defender el título conseguido hace un año, aunque consideran que no será un reto fácil.

“Lo tomamos como un gran desafío y sabemos lo que significa un título para esta institución. Es una bonita final para el país, ya que, aunque no somos potencia vamos por buen camino en cuanto a los equipos del área”, indicó ‘El Paté’.

Añade que las “finales se ganan” y que el “entrenador pasa a un segundo plano”. Además, alabó las condiciones del reducto manudo, un escenario donde acumulan cuatro partidos sin derrotas.

“El estadio de Alajuela tiene una de las mejores canchas del país y ahí nos ha ido bien, le sienta bien al saprissismo”, mencionó.

Según Centeno, presión siempre hay en el Saprissa y lo único que aplica es el buen trabajo.

“A mí me pagan para dirigir un equipo, no le tengo miedo a nada. Hace cuatro partidos no teníamos opción, pero ahora equilibramos bastante con Alajuelense”, concluyó.

Final entre manudos y morados está programada para iniciar a las 9 p. m.