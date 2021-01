Ariel Rodríguez mantiene buen arranque en el Clausura 2021

En tan solo cuatro fechas del Torneo de Clausura 2021, el atacante Ariel Rodríguez parece afianzarse como el hombre gol de los morados.

Rodríguez marcó su cuarto gol con el Saprissa, tres en el campeonato local (dos de ellos este miércoles ante Sporting) y uno en las semifinales de Liga Concacaf ante el Arcahaie de Haití el viernes anterior.

Para el delantero de 31 años, su buena racha sirve para ganar en confianza no solo personal, si no de un equipo que fue muy criticado por no cosechar victorias en las primeras tres fechas del certamen.

“Agradecido con el grupo porque hoy hizo un esfuerzo máximo y hoy se da la victoria. Nuestro camerino se ha manejado muy bien pese a que los resultados no se venían dando sabíamos que teníamos paciencia y sabemos que siempre en Saprissa nos exigen, pero no podíamos volvernos locos y ahora a descansar pues vienen partidos importantes”, mencionó.

Rodríguez retornó por tercera vez a las filas moradas, luego de su paso por el fútbol de Vietnam donde no pudo brillar en los último seis meses con el Ho Chi Minh City.

Curiosamente el delantero ya consiguió la misma cantidad de goles que logró en su última instancia en Vietnam.

“Ya con Vietnam fue una aventura que podía salir de buena manera y no se logró, pero bueno ya pasó y ahora espero trabajar siempre acá con Saprissa y las veces que he estado acá siento que me ha ido muy bien y es seguir con ese camino.

“Siempre he tratado de dar el máximo y espero en Dios poder seguir haciendo goles y que el equipo esté en alto”, explicó.

El delantero evitó hablar de sí tenía presión al ser catalogado como el sustituto de Johan Venegas como goleador del Saprissa.

“En Saprissa siempre habrá presión y todos tenemos que tener la mejor versión en cada partido. Ahora debemos ir mentalizados en el siguiente compromiso, pero acá siempre estamos presionados y este gane nos va a impulsar a muchos”, añadió.

Rodríguez se ubica en el segundo lugar de la tabla de goleadores del Clausura 2021 con tres tantos junto al sancarleño Álvaro Saborío y el jicaraleño Kennedy Rocha, y uno menos que el rojinegro Johan Venegas.

