Ángel Catalina: “Estamos debiendo y yo soy el responsable de que las cosas no estén saliendo”

El gerente deportivo de Saprissa, Ángel Catalina, entiende la complicada situación del equipo y asegura que lo que sucedes es responsabilidad de él.



“La crítica no será la primera vez, la acepto, si soy el responsable de la situación mala o cuando las cosas no salen, el responsable soy yo. No es ni el segundo entrenador, preparador físico o jugadores, sino yo. Estamos fallando en cosas, estamos debiendo y yo soy el responsable de que las cosas no estén saliendo, nadie más”, explicó el español.

Catalina además expresó que es su obligación formar un equipo, siempre dentro de las posibilidades y metas de la institución.

“Se trata de hacer una plantilla competitiva con los recursos que se disponen y con la disciplina económica de la institución”, indicó, además de añadir que “no me gustan las excusas, dentro de los recursos que uno tiene a disposición trata de hacer la plantilla lo más competitiva posible”.

A la complicada posición en la tabla, que tienen a los tibaseños con 16 puntos, lejos de la cima, se le suma la salida de Iñaki Alonso a medio torneo y la llegada de Jeaustin Campos al banquillo de la S.

Lea también Deportivo Saprissa ¿Cómo manejará Jeaustin Campos fricciones del pasado con algunos jugadores de la S? Técnico de Saprissa explicó que vivió una experiencia similar con Jonathan McDonald cuando llegó a Herediano.

“La salida de un entrenador siempre es una decisión difícil y dura de tomar. No es lo ideal, lo que uno quiere, sabiendo que Iñaki estaba haciendo un buen trabajo. Pero no se estaba viendo reflejado en el campo y en victorias. Es una decisión difícil de tomar, que se vaya una persona de un club es la situación más compleja o difícil de vivir”, aseguró Catalina.

“Poco tengo que hablar de Jeaustin Campos, es un entrenador preparado y capacitado”, afirmó.