Trabaje y viva con pasión

MSc. Henry Álvarez/ Consejero familiar y matrimonial, conferencista.

Luis Sandrini fue un actor argentino que filmó 78 películas, extraordinario. La última de ellas, se llamaba ¡Qué linda es mi familia!

Cuando él filmaba esa cinta, se empezó a sentir mal, tenía como dolores en el pecho y su director Ramón Ortega le decía que si quería suspendían la filmación hasta que él se repusiera. Y él solía decirle a Ortega:

Y la terminó, él grabó la última escena, y cuando todos los que están detrás del set, aplaudían y celebraban, él cayó y tuvo que irse en ambulancia a la clínica. Murió 6 días después por un derrame cerebral que se convino, se coordinó con un paro cardiaco, y decía su esposa:

Era increíble que la muerte lo sorprendiera justamente cuando él estaba trabajando en lo que más le gustaba. A mí también me gustaría morir haciendo lo que más me gusta, lo que amo hacer esto mismo que estoy haciendo ahora con ustedes.

Como le dijo Dante Gebel a su papá:

“Quisiera morir haciendo hasta el último día lo que amo hacer, lo que me gusta hacer, no quisiera retirarme y después morirme luego del olvido, 10 o 20 años después”.

Lo mismo que dijo Dante Gebel, diría yo también:

“Que Dios me dé fuerzas y Dios me dé una mente brillante, o por lo menos lúcida para predicar hasta el último día de mi vida, aunque las piernas no tengan la misma fuerza que tienen ahora, porque no hay nada mejor que descubrir cuál es tu pasión".