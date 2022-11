Los desafíos de Qatar 2022 para la operación de un negocio

9 de noviembre de 2022, 13:59 PM

Bernal Fonseca / Empresario, comunicador, presentador y productor televisivo.

Estamos a pocos días de iniciar la competencia más importante del deporte rey y junto con 31 naciones más, Costa Rica estará presente. Esto marca una serie de desafíos que desde el sector empresarial pueden convertirse en ventajas o desventajas para la operación, cercanía y vivencia mundialista con clientes e, inclusive, con los equipos de trabajo.

¡Por las madrugadas y mañanas!

La actividad en Qatar se extenderá del 20 de noviembre al 18 de diciembre, donde los horarios más amplios van desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Inclusive, los partidos decisivos a partir de los octavos de final se jugarán en horarios matutinos.

Esta realidad presenta un primer desafío, ¿de qué manera conecto con mis audiencias para que mi producto o servicio sea relevante en esta clase de horarios, que son atípicos a la costumbre nocturna del fútbol nacional?

Trabajando desde casa, oficina o concentrados en los partidos

La pregunta recurrente de cualquier mundial que coincida con jornadas de trabajo es, ¿cuáles cosas permito y cuáles no dentro de ese tiempo?

Es normal que veamos cómo se organizan los equipos de trabajo para ver los partidos juntos y de paso organizar alguna actividad social, pero la verdad es que no podemos dejar de combinar esto con lo que implican los nuevos métodos de trabajo, las jornadas mixtas y el trabajo por objetivos. ¿Qué va a suceder?

Una experiencia física o digital

¿De qué manera vamos a consumir Qatar 2022? No me refiero específicamente a los partidos, pues son solo parte de la experiencia, me refiero a todo lo que implica esta fiesta mundial. Por ejemplo, los e-commerces en constante crecimiento, ¿por qué apostarán?, y las marcas que invierten millones en presencia en medios tradicionales o emergentes, ¿cómo transmitirán y se ganarán la confianza de ser parte de esta vivencia con sus clientes?

La apuesta debe ser híbrida y lo suficientemente flexible como para darle al público un traje a la medida. Esta parte me emociona y genera bastante expectativa.

Un mundial navideño

Lo nunca antes visto, la Copa del Mundo jugada en época navideña. Desde la primera edición en Uruguay 1930, el torneo se ha jugado entre los meses de junio y julio, con sus excepciones en algunos que comenzaron la última semana de mayo. Lo cierto es que estas dos temporadas no se habían encontrado nunca.

Por otro lado, para nadie es un secreto que la navidad es uno de los momentos que impacta los estados financieros de cualquier modelo de negocio de tipo comercial, los mismos que se benefician de la época mundialista. Por lo tanto, ¿cómo se combinarán los objetivos que plantean estos tiempos sin sacrificar uno o el otro?

Puede que usted tenga en su mente más desafíos a la vista, eso me parece genial; lo más importante es que desde la perspectiva de negocios debemos concentrarnos en elevar los niveles de atención para ver los “cabos sueltos” que nos permitan amarrar nuevas opciones de negocio y optimizar al máximo la oportunidad que nos presenta Qatar 2022.

Les invito a crear criterio en conjunto compartiendo conmigo sus puntos de vista al correo [email protected] o a través de mi perfil en LinkedIn.