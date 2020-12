¿Le creemos a Casa Presidencial?

El domingo por la tarde los colegas de Delfino.cr, primero, y Noticias Monumental, después, dieron a conocer que el entonces ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, dejaría su cargo.

Monumental, inclusive, fue más allá y dijo que Yamileth Astorga, jerarca de Acueductos y Alcantarillados (AYA) tomaría el mismo camino y dejaría su puesto.

De inmediato los demás medios de prensa empezaron a consultar a la oficina de prensa de Casa Presidencial si Marcelo Prieto deja el gabinete. La versión oficial fue "Marcelo Prieto no ha presentado carta de renuncia alguna".

Lo mismo fue dicho por Prieto ante una consulta de los colegas del sitio de Amelia Rueda.

A la mañana siguiente, el presidente Alvarado confirmaba la salida de Prieto y de Astorga de sus cargos.

El Poder Ejecutivo falló por partida doble: primero quieren guardar un dato para darlo a conocer en cierta fecha pero alguien a lo interno lo filtra.

Ahora bien, esto es casi siempre inevitable y se comprende. De hecho, resulta hasta cierto punto beneficioso pues un dato de interés público no debería de demorarse mucho en darse a conocer.

Segundo fallo; una vez que el dato trasciende en la prensa lo mejor era confirmarlo y listo, y no utilizar un tecnicismo tal como "no ha presentado la carga de renuncia". Pudiese ser que la carta no estuviera presentada pero lo cierto es que las fuentes internas que advirtieron a los medios eran prueba de que habría otro remezón.

En todo caso la pregunta no era si había presentado la carta, sino más bien si dejaría el gabinete.

Inclusive hubiese sido más transparente decir "el Presidente dará clara. un anuncio mañana acerca de este tema", tal y como ocurrió horas después.

¿Qué pasará la próxima vez que la prensa consulte algo a Casa Presidencial? Debemos tomar su respuesta como un: "puede ser," "quizá", "a lo mejor", "¿quién sabe?".