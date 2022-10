Las claves aprendidas en DMNTS para fortalecer el emprendimiento en Costa Rica

26 de octubre de 2022, 10:35 AM

Bernal Fonseca / Empresario, comunicador, presentador y productor televisivo.

Me he encontrado personas liderando sus modelos de negocio que, al buscar una posibilidad de aliarse con alguien más u ofrecer sus servicios, se expresan de forma que demuestra falta de confianza, comprensión de su posición en la dinámica socioeconómica y se ven a sí mismos como “llaneros solitarios”. No los estoy señalando por eso, pues los factores a su alrededor podrían provocar estas consecuencias.

Al finalizar la quinta temporada de De.Mentes, la única competencia televisiva para emprendimientos en el país, puedo decir que solo falta un poco más de algunos elementos para transformar esa fórmula.

Viene a mi mente el caso de Sensory Bus, un emprendimiento liderado por Mariana Abarca, que se dedica a llevar terapias multisensoriales a diferentes zonas del país. En su audición para la temporada, demostró inseguridad en su forma de expresarse acerca de su negocio, inclusive, en las primeras mentorías podía ver cómo estaba viéndose confrontada a una experiencia que demandaba más tiempo del que consideraba y, para ser honesto, pensé que iba a soltar la toalla, pero no fue así.

Mariana se mantuvo y dejó un mensaje muy claro, el acompañamiento en formación, de sus personas cercanas y del público que votó por ella semana a semana, la transformaron. Llegó a la final, negoció, planteó preguntas al panel y su confianza creció al punto de ser galardonada como el segundo lugar de toda la competencia.

Un caso similar fue el de Adriana Morales de Ecobaby. En las primeras semanas, nos dejó saber que antes de cada una de sus presentaciones se programaba mentalmente para que quien hablara fuera alguien más y no ella, se creó un “álter ego”. Semanas después, le preguntamos, ¿con quién estamos hablando, con Adriana o su álter ego? Y dijo: "con Adriana Morales". Era otra. En su mesa de inversión, inclusive, rechazó propuestas de los inversionistas por no cumplir con sus expectativas.

Comprender el rol de un emprendedor en la dinámica socioeconómica es una tarea pendiente e infinitamente necesaria. El caso de José Luis “Puppy” López, con su emprendimiento Shopy, me llevó a reflexionar sobre esto.

Reconocido como futbolista profesional por su participación en equipos como Herediano o Saprissa y pasando por la Selección Nacional de Fútbol, sin duda, era un factor de referencia en la conversación social. Ahora que es líder de un modelo de negocio, la cantidad de conversaciones alrededor de su nombre varió. Esto no lo ha detenido y, viniendo de un sector donde muchas veces la profesionalización del deportista no es un tema popular, él dio el paso. ¿Será que podemos alcanzar el mismo nivel de “popularidad” por levantar los índices económicos del país más que por el deporte rey?

Finalmente, quien lidera un emprendimiento debe recordar que no está solo en su aventura. Que cuando las cosas puedan ponerse cuesta arriba para avanzar, hay maneras de continuar. Una de ellas está en el soporte de aquellos que forman parte de sus equipos de trabajo. Don Peter Castiblanco fue la cara visible de HUTS durante la competencia, pero a lo largo de las mentorías se hizo acompañar de don Ludwing, su socio. Ver la mística entre ellos y el compromiso por aprender, hizo visible que elegir un buen compañero es la clave para poder brillar. Don Peter consiguió un capital de $50.000 en la mesa de inversión final.

¿Qué otros elementos consideran que hacen falta para fortalecer y colocar al sector emprendedor en la cúspide de la transformación socioeconómica, lugar que ya ocupa, pero el cual no es reconocido?

Les invito a crear criterio en conjunto compartiendo conmigo sus puntos de vista al correo [email protected] o a través de mi perfil en LinkedIn.