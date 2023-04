La razón para descansar

10 de abril de 2023, 12:18 PM

Salomón escribió sobre la aparente insatisfacción de los que no trabajan para honrar a Dios, reconociendo que producía “fatiga, dolores, y molestias”. Y prosigue diciendo que, aun cuando no están trabajando, “su corazón no reposa”, “porque están pensando en lo que aún falta hacer”. No podemos reconciliar el sueño, y nos despertamos cansados, para seguir la jornada, que parece nunca acabar.