La importancia de soltar las cargas emocionales

6 de febrero de 2024, 16:27 PM

Vamos por la vida pensando en lo que no hicimos, en los ‘deberías’, pero ya no podemos hacer nada con el pasado. La vida nos trae nuevas cosas. Pensemos en un viaje, y en lo que le gustaría llevar en su mochila, hay tres cosas que podríamos pensar en llevar:

En la vida vamos acumulando cosas que no vamos a necesitar, las que creemos necesarias y aquellas que cargamos por las dudas, lo único que necesitamos cargar en nuestra mochila, hablando metafóricamente, son aquellas cosas que son imprescindibles.

No hay que cargar cosas que no nos permiten avanzar, como la amargura, la falta de perdón, la persona que nos traicionó. Decida viajar liviano. No cargar las piedras del rencor, de la amargura, de la falta de perdón, del odio.