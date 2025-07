La depresión también sonríe

MSc. Henry Álvarez / coach en desarrollo humano, liderazgo y familia.

Vivimos en una sociedad desesperanzada, estresada y ansiosa, lo que lleva a la depresión. A esto le añadimos la falta de control de impulso como la ira, la intolerancia y la falta de límites como el irrespeto a las autoridades. En este artículo me voy a detener especialmente a abordar estos tres problemas que estamos viviendo: la desesperanza, el estrés y la ansiedad, y las consecuencias por el mal manejo de estos síntomas.

Según el informe mundial sobre la salud mental de la Organización Mundial de la Salud, cerca de mil millones de personas conviven con algún tipo de problemas de este tipo. De cada cien muertes en el mundo, más de una es por suicidio, y el 58% de los suicidios son cometidos por personas de menos de cincuenta años. De acuerdo con los estudios, se dice que, el abuso sexual infantil y el bullying son causas importantes de depresión.

Uno de los grandes problemas es vivir atado al pasado y no poder soltarlo. Ya el pasado no existe y el futuro aún no ha sucedido; lo único que tenemos es el presente y hay que aprender a disfrutarlo porque es lo único que tenemos.

Comprender esto es fundamental para tener salud emocional y vivir una vida libre de las ataduras del pasado y sin el peso opresivo de la preocupación por el futuro, que produce la desesperanza, el estrés y la ansiedad que nos matan paulatinamente, se trata de una muerte silenciosa, que en algunos casos por la falta de control entra en un estado de depresión, y que si no lo exteriorizamos podría terminar en el suicidio.

En Costa Rica, del año 2018 y hasta el 2022, se contabilizaron 1.984 fallecimientos por suicidio, de los cuales el 82% (1.627) eran hombres y el 18% (357) mujeres, según datos del Ministerio de Salud. Esta cifra es alarmante, creo que unas de las causas de por qué los hombres son los que se suicidan, en mi humilde opinión, es porque esta sociedad nos castró emocionalmente, y por los encargos sociales: que el hombre debe siempre mostrar su hombría sin llorando, siempre tiene que mostrarse fuerte, porque llorar es un signo de debilidad. Aquella frase castrante que nos decían: “Los hombres no lloran”.

Los hombres también lloramos, tenemos sentimientos, y emociones como la tristeza y el miedo, es importante que podamos darnos el permiso de decir: “tengo miedo, no puedo”, y pedir ayuda.

Aquí es importante tener un grupo de amigos donde podamos hablar con libertad y expresar cómo nos sentimos, en el que logremos quitarnos esa máscara de decir siempre que todo está bien.

Ser vulnerables, la autenticidad y la sinceridad son elementales para vivir libremente sin hipocresías, es mostrar lo que somos, ser genuinos, es donde empieza nuestra verdadera libertad. Todas las emociones son importantes en sí mismas.

En 1972, el psicólogo Paul Ekman llegó a la conclusión de que existen seis emociones primarias: la ira, el asco, el miedo, la tristeza, la sorpresa y la alegría. Las emociones no son buenas ni malas, lo que produce efectos positivos es el hecho de si aprendemos o no a manejarla, o sea, tiene que ver con el manejo que le demos a las emociones, si hacemos un mal manejo, las consecuencias serán nefastas, pero si aprendemos a manejarlas bien las usaremos constructivamente.

Es obvio también que las emociones reconocidas y bien identificadas, nos ayudan a relacionarnos con el mundo que nos rodea, y por ende, vivir una vida más plena y satisfactoria; que por cierto no tiene que ver nada con lo material, porque hay personas muy solventes económicamente, pero no son felices. Como alguien dijo: “es tan pobre que lo único que tiene es dinero”.

Necesitamos crear espacios entre hombres para hablar de esas cosas que callamos, que llevamos cargando por dentro, hay que caminar en esta vida ligeramente sin cargas, porque la vida es preciosa, pero hay que aprender a vivirla con una caja de herramientas emocionales y espirituales. Así como tenemos nuestras herramientas para el carro, tenemos también que tener nuestras herramientas para nuestro “carro” que se llama la vida.

