De regreso a clases con un sistema educativo obsoleto

8 de febrero de 2023, 18:40 PM

La pregunta es: ¿nos alcanza el sistema actual con sus deficiencias para formar personas competentes en estas habilidades? El mismo ejercicio podríamos hacer para analizar distintos enfoques como la infraestructura, los idiomas, los conocimientos tecnológicos y otros. —No me alcanzan los caracteres disponibles—.

A continuación, mi propuesta para, aprovechando esas bondades del esquema obsoleto actual, empezar a formar un camino hacia un sistema educativo capaz de formar talento competente y no condenarlo a una realidad con reducidas oportunidades en el futuro.

Esto puede traer un cruce de cables para las personas docentes. Entiendo que pueden no tener el conocimiento y la experiencia en fomentar estos espacios, pero si realmente les apasiona lo que hacen y se preocupan por el presente y futuro de su alumnado, pero, además, el propio sistema no les capacita; existe YouTube.

No quiero hacer campaña porque las personas estudien carreras tecnológicas exclusivamente. Quiero proponer que, sin importar los gustos o intereses profesionales, las capacidades de exploración y creatividad que mencioné también dirijan a la prueba constante de las nuevas tendencias que definen nuestra era, la era digital.

Dentro de algunas conversaciones que he tenido con personas ligadas a este sector, la totalidad coincide en que la tecnología presenta más aspectos creativos y de exploración de los que imaginamos. Por lo tanto, si el camino nos lleva a un mundo más digital, ¿por qué no promover las habilidades para su desarrollo?

Es comprensible que la infraestructura de escuelas o colegios no da para que una persona tenga una experiencia de primer nivel en este campo, no obstante, conozco comunidades, juntas administrativas, grupos de padres y madres de familia organizados, inclusive, convenios educativos de empresas altamente capacitadas para formar talento en esta área. Si el sistema no da lo necesario, hay que buscar los caminos alternativos.