¡Auxilio, necesito un padre!

20 de junio de 2023, 18:49 PM

Si no asumimos esta responsabilidad, tendremos hijos, que no van a saber, cómo responder a los desafíos de la vida, y no tendrán las herramientas espirituales, para tomar decisiones sabias e inteligentes, en donde no se dejen llevar por la corriente de una sociedad, hedonista donde la filosofía es “el placer por el placer”, y una sociedad relativista, donde todo es relativo, en donde se dice que ya no hay verdades absolutas, y lo más lamentable es que sacan a Dios de la ecuación.

Hay que empezar en la casa, en el seno familiar, creando espacios y tiempo para compartir con la familia, donde dejemos los celulares y los aparatos electrónicos, que se han convertido en una adicción más. Hay que hacer un alto en el camino y reflexionar con seriedad, y hacer cambios en las prioridades, porque es un asunto de prioridades y de enfoque, no están bien ordenadas y nos hemos desenfocado, hay que ser valientes y aceptar que no podemos seguir, y dejar de echarle la culpa a los gobiernos, y al sistema educativo.

Nunca es tarde, escuchemos a ese hijo, decir: “Auxilio, necesito a un padre, ¿padre dónde estás? No te encuentro, porque cuando me acuesto no estás, y cuando me levanto tampoco”. Que, aunque no lo dice, aquel hijo, desde lo profundo de su corazón, clama por un padre, que lo escuche, que lo abrace, que le diga: “hijo, te amo, eres muy valioso para mí, no estás solo y aquí estaré siempre, nunca te dejaré, eres un campeón”.