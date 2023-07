¡Auxilio, necesito un esposo!

4 de julio de 2023, 16:26 PM

Y les pregunto qué fue lo que perdieron, y me dicen “perdí a ese amigo, a mi compañero. Anhelo aquellos momentos que pasábamos juntos, donde yo abría mi corazón, tenía toda la atención, de ese hombre, fue del que me enamoré, ya no está, se fue, porque, aunque está presente, es como si no estuviera. Se convirtió en un proveedor, me siento sola”.