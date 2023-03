8M, una nueva oportunidad para renovar la actitud de lucha

8 de marzo de 2023, 10:50 AM

La lucha debe fijarse en hacer que los derechos laborales sean por igual para todas las personas, al mismo tiempo, trabajar en que la productividad y competitividad organizacional tenga mujeres tomando decisiones. Sumado, podemos señalar que, de tener una equidad salarial, estaremos disminuyendo los niveles de desigualdad y pobreza para fomentar la armonía social. ¿Qué política pública o privada está impulsando esto en nuestro país? Si alguien sabe un caso específico, que me cuente.

Otro alto en el camino. Si bien necesitamos equilibrar la balanza de la participación femenina en niveles estratégicos, es prudente invitar a las marcas a celebrar este progreso, pero, bajo un trato por los méritos y no por la tendencia. He visto desde lo interno de algunas compañías, como en su afán de posicionarse reputacionalmente, lanzan un número de oportunidades para mujeres por el “buen efecto” que genera para sus propios intereses.

Finalmente, —hoy me emocioné—, es indispensable diagnosticar aquellos sectores de la industria en los cuales no aparecen las mujeres. Por ejemplo, la producción televisiva. Me alcanzan los dedos de la mano para contabilizar ejemplos de mujeres en este campo y estoy seguro, que esa es la realidad en otros.