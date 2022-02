Victor Cordero se retira de la televisión nacional por enfermedad

Su rostro, su voz y su mensaje son conocidos por muchas generaciones que incluso crecieron escuchando sus consejos ya fuera por la radio o por la televisión.​

Don Víctor Cordero, de Familia y Juventud, el programa que por más de 35 años estuvo al aire en Canal 7, se despide del espacio por un quebranto en su salud, una isquemia que tiene controlada.

“En este momento no debo estar solo en la casa, no debo andar solo haciendo mis mandados y tampoco debo conducir vehículo automotor”, dice.

Don Víctor es consejero, predicador, amigo y servidor; dice que conoció los caminos del Señor cuando estuvo a punto de perder a su familia: a su esposa Elmira y a sus hijos, por el alcoholismo y el adulterio; pero Dios lo rescató para que así él junto a su esposa rescataran a otras familias.

“Nunca esperé tener programas de radio, nunca esperé mucho menos, programas de televisión, pero una de las cosas que me recomendó mi primer director espiritual se llamó obediencia”, agrega.

Tiene 64 años de casado, 84 de edad y 50 dedicado a la consejería. Estuvo en la radio, en las emisoras Fides y Columbia, de manera que su mensaje ha llegado a cientos de personas que hoy le guardan gran aprecio.

“Una señora que terminó siendo muy amiga mía, me invitó a ir a radio Fides a contar en un programa de radio que tenía el Movimiento Familiar Cristiano, mi testimonio. Estando ahí, en algún momento, el padre Jorge Luis Campos, entonces director de radio Fides, me dijo: ‘Víctor, usted y su señora, ¿no me harían un programa de radio? Vea, yo quiero que le hablen a la familia y a la juventud’. Le dije: ese nombre me gusta; familia y juventud”.

Luego llegó a canal 11 y de ahí a Canal 7.

“Llegué en 1987 y tenía cuatro o cinco años de estar en canal 11; y así empezamos a hacer los programas mi esposa y yo”.

Hoy día, le preguntan: ¿Por qué ya no está en televisión los sábados por la mañana? El último programa fue el pasado 25 de diciembre.

“Hay siempre un sentimiento de nostalgia, de pesar, porque uno quisiera continuar en la labor”.

Hoy se despide con nostalgia, pero con gran agradecimiento, eso sí, don Víctor usted siempre será de la gran familia de Teletica.

“No sin antes agradecer profundamente a la familia Picado Cozza; a doña Olga, don René, doña Paula; agradecerles a ustedes en producción, a post producción; agradecerles a quienes han sido camarógrafos que nos han grabado cantidad de programas. Yo siento que no he dejado canal 7, veo noticias, veo programas, porque es materialmente imposible cortar ese ligamen”, nos dice don Víctor.

Repase la nota completa en el vídeo adjunto.