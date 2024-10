Thomas, de 8 años, cumple su sueño de conocer a Lynda Díaz

En la sétima gala de Mira quién baila (MQB), se vivió una visita especial y conmovedora, cuando uno de sus seguidores más jóvenes, Thomas Fernández, de tan solo 8 años, asistió al programa.



Desde Alajuelita, Fernández sigue fielmente cada gala de MQB a través de la pantalla de Teletica, y esta vez, su lealtad fue recompensada.



El menor no solo es un seguidor del programa, sino también de la empresaria Lynda Díaz. Hace unos días, la madre de Thomas le escribió a Lynda para contarle sobre el cariño especial que su hijo siente por ella.



Sin dudarlo, Díaz extendió una invitación al pequeño, que llegó emocionado al set del programa.



“Es el fan más joven que he tenido en la historia de la televisión, estoy feliz”, comentó Lynda con una gran sonrisa, mostrando su gratitud por el apoyo incondicional del niño.



Además, Thomas aprovechó la oportunidad para escribirle una carta a Lynda, en la que expresaba su cariño y su felicidad por poder verla en el programa.



Su visita no solo le permitió ver a Díaz en acción, sino también conocer los rincones detrás de cámaras de Teletica, cumpliendo así uno de sus grandes sueños.



​“Me encanta la televisión”, expresó el pequeño, quien se fue de la mano de Lynda en un recorrido especial, viviendo una experiencia que recordará por siempre.