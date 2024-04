Omar Cascante cuenta los desafíos que vivió al convertirse en padre

​"Al ser papá había pasado lo de las Torres Gemelas, me habían despedido del trabajo, yo estaba estudiando Periodismo, no me quedó de otra que dar clases de guitarra y de piano, pulsearla para comprar pañales y leche.

"Yo daba clases de guitarra, tres clases, y me ganaba tres mil colones, literalmente, y es algo que me enseñó”, indicó Cascante.