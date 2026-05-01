Montserrat del Castillo presenta a su novio en estreno de pódcast

La modelo y empresaria Montserrat del Castillo presentó públicamente a su novio durante el estreno de su nuevo pódcast.

Se trata de Gustavo Chaves, un empresario del que ya había hablado en el programa De Boca en Boca, donde explicó que, tras dos años de soltera, decidió darle otra oportunidad al amor.

“La persona que me quiera a mí tiene que respetar y querer muchísimo a mi hijo, pero se ha logrado”, comentó la presentadora en aquella ocasión.

El nuevo proyecto, lanzado este jueves, lleva por nombre Entre dudas y fe y lo realiza junto a su amiga María José Quesada.

El programa nace a partir de experiencias personales y busca abordar diversos temas desde la perspectiva y vivencias de sus presentadoras.