Montserrat del Castillo prioriza a su hijo en nueva relación: “Tiene que quererlo muchísimo”

La presentadora Montserrat del Castillo está dándose una nueva oportunidad en el amor y asegura que se siente muy feliz y tranquila. Después de dos años soltera, confirmó que su pareja se llama Gustavo y que todo surgió sin que ella lo estuviera buscando.



"Yo creo que cuando hay una relación con hijos, se sabe y se entiende que hay prioridad, que son los hijos, el bienestar de ellos y que es todo un proceso, poco a poco, y que hay que guardar el corazón de todas las partes.

"A mí me daba un poco de miedo eso y la persona que me quiera a mí tiene que respetar y querer muchísimo a mi hijo, pero se ha logrado”, dijo la presentadora.



Cuando se le consultó sobre su expareja, esto contestó: “Yo creo que el respeto, el cariño siempre va a ser y nunca va a cambiar. Yo creo que es eso, que haya mucha comunicación, respeto, diálogo y que cada uno tenga el lugar que le corresponde, yo creo que cuando hay cariño real, uno lo demuestra con acciones y hechos”.



“Tiene una masculinidad muy marcada, y eso me gusta mucho. La vida me está sorprendiendo y le estoy dando la oportunidad a mi corazón de volverse a abrir. El tiempo que pasé sola, dos años, era necesario para mi proceso”, dijo Montserrat al hablar de esa persona que está conquistando su corazón.



La presentadora comentó que disfruta mucho salir con Gustavo a comer chicharrones y a ver aviones.