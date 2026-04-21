Montserrat del Castillo confirma que está enamorada y revela quién le devolvió la fe en el amor

Montserrat del Castillo sorprendió a todos en De Boca en Boca al hablar, por primera vez, de su nueva relación. En pleno programa, y acompañada por Diego Piñar y María Fernanda León, la presentadora decidió contar quién es el hombre que la hizo volver a abrir su corazón.

Después de dos años soltera, confirmó que su pareja se llama Gustavo y que todo empezó sin que ella lo buscara: “Él me mandó flores, pero yo no andaba buscando nada. No quería darme esa oportunidad, no me sentía lista, yo estaba muy bien y concentrada en ser mamá. No me lo esperaba y pasó el tiempo. Empezó a ser muy caballero, muy detallista y le di la oportunidad de salir y ahí empezó todo”.

La conversación avanzó hasta que Diego Piñar le hizo la pregunta directa: “¿Está enamorada oficialmente?”. Montserrat no dudó: asintió y confirmó que sí.

Desde el set, María Fernanda León también opinó sobre la relación. “Yo ya lo conocí, vieras qué tuanis, es muy buena gente”.

La presentadora habló con sinceridad sobre el momento personal que atraviesa. “Él sabe que yo también estoy pasando procesos y me ha apoyado”, comentó.

“Ya tengo 37 años, ya no soy una chiquilla. Ahora es poner todo en manos de Dios. Antes uno actuaba más desde la ilusión y ahora uno piensa más en qué puede aportarle la otra persona a uno”, dijo Del Castillo.

Montserrat también dejó claro que su forma de ver el amor ha cambiado: “El amor se transforma, uno madura. Uno aprende a escoger desde otro lugar, desde la sanidad. Darse un tiempo para sanar es importante”.

Con una sonrisa que no pudo disimular, confesó: “Estoy feliz, no puedo evitar sonreír así”.

Aunque suele ser reservada con su vida privada, explicó por qué decidió hablar ahora. “Yo no quería decir nada al respecto porque es mi vida privada, pero tampoco quiero esconderlo. Si nos ven en público, andamos de la mano, como una pareja normal. Más bien les agradezco a mis compañeros porque lo saben desde hace un mes y me han dado tiempo hasta sentirme lista para hablar del tema”.

María Fernanda León agregó otro detalle sobre la relación: “Gustavo la trata como la princesa que es, y le da su lugar”.

Montserrat también reflexionó sobre su proceso personal antes de volver a enamorarse, expresando que “muchas veces es una la que tiene que cambiar y aprender para saber qué se está buscando”.

Además, destacó lo que más valora de su pareja: “Tiene una masculinidad muy marcada, y eso me gusta mucho. La vida me está sorprendiendo y le estoy dando la oportunidad a mi corazón a volverse a abrir. El tiempo que pasé sola, dos años, era necesario para mi proceso”.

Finalmente, dejó un mensaje: “Vivan lo que tengan que vivir. Aprendan lo que tengan que aprender y, cuando menos lo esperan, encontrarán a alguien que las respete y las valore”.

Puede repasar la entrevista completa en el video que aparece en la portada de este artículo.