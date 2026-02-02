Modelo tica Jessi Rodríguez cuenta cómo bajó 20 kilos

La modelo y creadora de contenido Jessi Rodríguez, quien participó en el casting de Miss Costa Rica en Teletica, en 2022, compartió con sus seguidores uno de los cambios más importantes de su vida: ha logrado bajar más de 20 kilos gracias a una combinación de hábitos saludables, disciplina y un enfoque compasivo consigo misma.

Rodríguez explicó que el proceso no se basó en comparaciones ni en presiones externas, sino en un trabajo personal que incluyó actividad física constante y una mejora en su alimentación.

“Bastante ejercicio, mejorando mi alimentación, pero todo de una manera mucho desde el amor y compasivamente conmigo misma”, señaló.

La creadora de contenido aseguró que los resultados se reflejan principalmente en su ropa, aunque enfatizó que su percepción de sí misma no ha cambiado.

“Yo siempre he dicho que me siento igual de linda antes que ahora. Para mí yo siempre he sido divina, pero a nivel de ropa sí se va notando”, afirmó.

Según contó, el cambio se dio tras realizar ajustes con distintos profesionales en salud. Para ella, ordenar diferentes áreas de la vida permite ver resultados positivos no solo a nivel físico, sino también emocional.

“Creo que cuando uno va ordenando ciertas partes de la vida, se van viendo resultados”, agregó.

Además de hablar sobre su transformación, Rodríguez compartió detalles sobre cómo es la persona ideal que podría conquistar su corazón: “Respetuoso, amable, solidario, alto, muy alto”, dijo entre risas.

Finalmente, la modelo fue clara en enviar un mensaje de amor propio y aceptación: para ella, la belleza no depende de una talla.