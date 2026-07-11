Melisa Mora fue flechada por ganadero de San Carlos

La presentadora y empresaria Melisa Mora dio a conocer que se encuentra conociendo a una nueva persona, luego de varios meses de haber finalizado su anterior relación sentimental.



Según comentó a De Boca en Boca, su nuevo interés amoroso se llama Randy, es oriundo de San Carlos y se dedica a la ganadería. Además, compartió una fotografía en la que hace referencia a esta etapa como “una nueva oportunidad”.

“Sí, lo estoy conociendo, me siento super feiz, se llama Randy, es sancarleño y es ganadero”, dijo Mora.

La última relación pública de Mora fue con Alberto "Beto" Gómez, conocido como “Bético”. De acuerdo con la presentadora, la relación terminó debido a que “iban y venían”, tras lo cual decidió enfocarse en sus proyectos personales, entre ellos su perfumería ubicada en el centro de San Ramón. La relación concluyó en octubre de 2025.



Alberto "Beto" Gómez fue detenido en San Ramón de Alajuela el jueves 7 de mayo para ser extraditado a Estados Unidos, ya que es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas bajo cargos de tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.