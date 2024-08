María González celebra nuevos exámenes limpios y agradece el apoyo

María González, expresentadora de RG Elementos, compartió en sus redes sociales el miedo que ha sentido desde que fue diagnosticada con cáncer en el segundo semestre del 2023.



Aunque en mayo del 2024 anunció que sus exámenes clínicos estaban limpios, la incertidumbre sigue presente en su vida diaria.



"Aparece un nuevo dolor en mi cuerpo y pienso: Por favor, no vuelvas", confesó María en un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. Agradeció el apoyo incondicional de su esposo y su fe en Dios, elementos clave en su proceso de recuperación.



La presentadora informó que los días martes 20 y martes 27 de este mes tuvo sus segundos controles post-tratamiento y dio la buena noticia que todo está limpio.



"Gracias a Dios y a sus oraciones todo salió limpio otra vez. Esto me llena el corazón y es algo que quería compartir con ustedes que siempre me apoyan", dijo María en sus redes.

La presentadora comentó que sigue con la inmunoterapia hasta diciembre.