Lussania Víquez, con gran sentimiento, pide ayuda para madre y bebé cerca de hospital

La presentadora Lussania Víquez utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor video en el que solicita ayuda para una madre, quien se encuentra con su hijo cerca del Hospital San Juan de Dios, en San José.



Con lágrimas en los ojos, Lussania explicó que su único objetivo al grabar el video es brindar apoyo a esa mamá, quien lucha por salir adelante junto a su bebé.

"No tiene Sinpe y yo no andaba efectivo. Lo que me pidió fueron pañales para su niña”, relató la comunicadora, visiblemente emocionada.

Víquez también detalló que la bebé tiene apenas un año y ocho meses, y verla junto a su madre en esa situación le causó gran impacto.

“Lo que más me conmovió es que no está pidiendo ropa o así, está pidiendo para su bebé, que no debería estar ahí. Debería estar jugando con un lego gigante y no en las calles”, expresó.