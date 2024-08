Johnny López se refiere a quienes desacreditan sus logros por relación con Marcelo Castro

El periodista del programa Más que noticias, Johnny López, se pronunció sobre los comentarios despectivos recibe desde que mantiene una relación sentimental con el también comunicador, Marcelo Castro.



En una entrevista con De Boca en Boca, López se sinceró acerca de las acusaciones que buscan desacreditar sus logros profesionales, atribuyéndolos a la relación con el exjefe de información de Telenoticias.

“Me han dicho que tengo carro nuevo porque Marcelo me lo compró. Que mi paso por el canal tiene que ver porque él estuvo ahí. Hay muchas cosas que mi familia y yo sabemos, la realidad de las cosas, entonces ¿para qué me voy a desgastar discutiendo con gente que no va a entender?”, expresó López con firmeza.