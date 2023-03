Jesse del Valle sobre Verónica González: “Me encantaría volver a estar con ella”

“Ella (Alexia García) es una compañera de Televisa que es muy amiguera, entonces subió la historia, yo no tuve ningún problema en repostearla, pero después vi que hicieron una nota con respecto a eso (…) Me parece muy ilógico que entonces ya uno no puede tener amigos, al igual que Vero tiene amigos”, afirmó el tico, quien estudia Actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.