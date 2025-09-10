Fabiana Granados comparte detalles de la cirugía que le devolverá calidad de vida

La modelo y exMiss Costa Rica 2013, Fabiana Granados, se sometió recientemente a una cirugía para tratar un problema de circulación en sus piernas que le ocasionaba dolor e inflamación.



La intervención se realizó sobre la vena safena mayor, con el objetivo de mejorar su bienestar y reducir las molestias que afectaban su vida diaria. Esta vena es la más larga del cuerpo en el sistema superficial, pues se extiende desde el dorso del pie hasta la ingle, donde se une con la vena femoral.



Tras la cirugía, Granados compartió un mensaje de optimismo en sus redes sociales: “La operación salió muy bien, gracias a Dios. Ya estoy en casa y estaré en reposo unas semanas. Espero recuperar mi energía rápido, porque soy inquieta y necesito volver a mis actividades y entrenamientos”.



Actualmente, la modelo atraviesa un periodo de recuperación bajo supervisión médica y se espera que en las próximas semanas pueda retomar por completo su rutina habitual.





