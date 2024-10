Choché Romano y su esposa esperan su segunda hija

El reconocido humorista y presentador, Bernardo "Choché" Romano y su esposa, Ashley García, anunciaron este domingo que están a la espera de su segunda hija.

La pareja compartió la emocionante noticia rodeada de sus seres queridos, durante una fiesta de revelación de género.

Choché y Ashley ya son padres de Leah, quien, según comentan, es la más emocionada con la llegada de su hermanita.

"Gracias a Dios, yo no tenía ninguna preferencia de chiquito o chiquita, pero Leah había pedido demasiado una hermanita", confesó Choché, destacando la felicidad de su hija mayor.

El anuncio no estuvo exento de humor, ya que el también humorista Rigoberto Alfaro, el popular "Gallina", aprovechó para hacer una divertida observación: "Es lo mejor porque no me imagino otro 'Choché'".

La pareja, que siempre ha compartido su vida familiar con sus seguidores, se mostró muy emocionada ante la llegada de su nueva hija, agregando una nueva etapa de alegría y expectativas a su familia.