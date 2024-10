Amanda Moncada descubre que tiene fisura en brazo un mes después de sufrir caída

La experta en moda, Amanda Moncada, descubrió que tiene el brazo fisurado un mes después de haber sufrido una caída.

Así lo aseguró en una entrevista con De Boca en Boca, este martes, luego de acudir al hospital.



Hace aproximadamente un mes, Moncada sufrió una caída que, en ese momento, parecía no ser tan grave. Sin embargo, tras varias visitas al hospital, finalmente le diagnosticaron una fisura (fractura incompleta) en su brazo derecho.



Ella relató que, inicialmente, fue al hospital para una revisión. Tras exámenes médicos, la enviaron a casa, asegurándole que todo estaba bien. No obstante, el dolor persistía. En una nueva consulta, el médico descubrió lo que no se había visto antes.

“El médico me dijo que cómo no me habían visto la fisura y me envió a Emergencias”, explicó.



“A las cinco de la mañana, entré al hospital. Tengo una fisura, me pusieron una férula y ahora toca cuidarme”, agregó la experta en moda.

Aunque este diagnóstico llegó con cierto retraso, Amanda mantiene una actitud positiva. Desde su hogar, asegura sentirse en buenas manos, rodeada del amor de sus seres queridos, quienes la cuidan con esmero.

“Uno ya tiene los añitos y hay que cuidarse”, comentó con un toque de humor, dejando entrever que, a pesar del dolor, su espíritu sigue intacto.

Ahora, con una férula protegiendo su brazo, se encuentra en el proceso de recuperación, priorizando el descanso y los cuidados necesarios para sanar completamente.