Hoffmann sobre comodín: “Que venga quien tenga que venir, igual me voy a partir la madre”

La noche más bailada y sabrosa para el presentador de De boca en boca, Mauricio Hoffmann, en Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, fue la gala ocho, ya que obtuvo dos paletas de “diez” gracias a la coreografía que hizo con su bailarina, Alhana Morales.

Al final de la ceremonia televisiva, el "Macho" se envalentonó, asegurando que no le tiene miedo al posible regreso de Bryan Ganoza, Melissa Diakova o José Miguel Cruz, tres estrellas eliminadas del reality, quienes podrían regresar gracias al wilcard.

“Miedo no, yo sé cuánto y cómo me esfuerzo durante la semana para volarme en las calificaciones y tratar de mantenernos arriba. Que se venga quien se tiene que venir, igual me voy a partir la madre semana a semana”, exclamó Hoffmann, quien mantiene números altos en la tabla de posiciones.

Un dato que tiene muy presente es que Bryan Ganoza tiene “mucha barra” detrás y, cuando quedó eliminado, sus seguidores “se ofuscaron” un poco.

“La gente se ofuscó un poco cuando Bryan salió de la competencia, de hecho, querían que él regresara. A nivel de apoyo, a nivel de fuerza, podría decir que Bryan Ganoza es un contrincante fuerte”, comentó el presentador de televisión.

Wilcard: injusto para algunos, para otros no



El comodín que otorgó la BBC de Londres a la producción de DWTS fue un giro que sorprendió a las estrellas que compiten por conquistar la pista de baile más respetada de Costa Rica.

“Nosotros hemos tenido que luchar por sobrevivir varias galas y ellos no, hasta cierto punto, aunque sea parte del formato, siento yo que puede ser un poquito injusto (…) Entran frescos y habiéndose brincado parte del proceso,” afirmó el cantante Joaquín Yglesias.

El artista tico también resaltó que Ganoza, “Meme” o “JM” podrían entrar “herrumbrados o sin ritmo”, por lo que espera que el público vea eso tras las votaciones del comodín.

Una de las que ha sobrevivido a varios “bailes de sentencia” es la empresaria Nicole Aldana y, para ella, este “giro” es algo bonito dentro del programa de Teletica.

“Siento que ellos pueden dar su esfuerzo, aunque tienen semanas de no estar, pero no me parece injusto, me parece algo bonito y diferente en la competencia”, dijo la exbailarina del recordado programa “A todo dar”.