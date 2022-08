“El Macabro Tour Costa Rica”: Bryan Ganoza anuncia gira de conciertos

En el episodio del pódcast La Nota Rosa, esta semana, el controversial periodista y presentador de este espacio, Walter Obando, aseguró que todos los bailarines y estrellas que quedan dentro de la competencia de Dancing With the Stars (DWTS) deberían copiar al tercer expulsado del concurso, es decir, al cantante del género urbano, Bryan Ganoza.

En entrevista con Teletica.com, “El Cabro más Macabro” asegura que, pese a las críticas, él nunca dejó de soñar y sabía que Dios le abriría puertas en Costa Rica.



Por eso, agradece a todos sus fans, quienes hoy apoyan más que nunca su carrera artística.

"Hubo un cambio gigantesco. Hay un Bryan Ganoza antes y después de 'Dancing With the Stars', creo que me llevé el mejor premio de todos, que es el cariño y la aceptación del público. Ahora los ticos entienden que soy un hombre que lucha por lo que quiere y por darle lo mejor a sus hijos”, dijo el cantante.