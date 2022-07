David Martínez: "En Costa Rica no hay una cultura fuerte de bailes de salón"

Por Walter Obando | 21 de julio de 2022, 16:18 PM

En el cuarto episodio del pódcast La Oreja de Dancing, Shirley Álvarez, Walter Obando y el Danny CR, expusieron la molestia de las estrellas y sus bailarines por las bajas calificaciones emitidas por parte del jurado de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica.

El tema surgió durante el episodio, cuando el periodista Walter Obando dijo que el panel de jueces ha estado “hablando papaya” durante sus intervenciones previas a las calificaciones, expresando comentarios positivos para luego contradecirse dando puntuaciones bajas y que, por esta razón, los jueces "no predican con el ejemplo".

El profesor y juez de DWTS, David Martínez, conversó con Teletica.com y aclaró que existen momentos donde los participantes no utilizan la técnica de baile adecuada e incluso defiende que sus críticas se han concentrado en los errores de los elementos más básicos del baile, por lo que justifica que los puntajes finales sean tan bajos.

“Yo pienso que eso debe ser un trabajo en equipo, si yo le doy la indicación al bailarían del faltante de técnica de su estrella, deberían concentrarse para que existan mejoras en las notas”, dijo Martínez.

En redes sociales hubo quienes apuntaron que las calificaciones de los jueces no son justas para las estrellas, que se les juzga como profesionales y que los comentarios del jurado no concuerdan con los puntajes dados en el formato.

Martínez, quien forma parte del panel calificador desde la primera temporada de Dancing With The Stars, atribuye estas críticas al hecho de que en Costa Rica no exista una cultura fuerte de bailes de salón, además considera que los bailarines del programa deberían esforzarse más por ayudar a sus estrellas a mejorar con el paso de cada gala.

“Yo con Yessenia Reyes fui muy claro y se lo dije, si su estrella (Víctor “El Mambo” Núñez) no sabe cosas básicas de la coreografía, es ella quien se las debe enseñar y si ella no lo sabe, entonces no hay nada que hacer”, aseveró el profesor.

Dentro de este cuarto episodio del pódcast encontrará además todas las curiosidades que nadie vio ni escuchó en la gala anterior de la competencia de Dancing With The Stars.

Recuerde que los nuevos episodios del pódcast se emiten todos los martes y puede escucharlos en Spotify, Apple Pódcast y Teletica.com.