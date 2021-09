Tico es la quinta persona en registrar más especies de aves en 2021, según 'eBird'

El costarricense Guillermo Saborío se convirtió en la quinta persona del mundo en registrar más especies de aves en 2021, según eBird.

Esta app es una red mundial de observadores de aves, investigadores, y conservacionistas.



"El ranking es una estadística, no es una competencia, se ha dado la casualidad de que este año, además de Costa Rica donde he visto más de 700 aves, he visitado México, Ecuador y ahora Brasil. Esto me ha permitido ver una gran cantidad de especies", dijo el observador de aves.