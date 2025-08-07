Robots humanoides con IA se preparan para los primeros Juegos Mundiales

Robots impulsados por inteligencia artificial se encuentran en plena fase de entrenamiento para los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, evento que se celebrará del 14 al 17 de agosto.

Equipos tanto de China como de otros países extranjeros entrenan en la pista de patinaje de velocidad que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín 2022.

China ya ha organizado competencias similares a nivel nacional, pero este será el primer evento de alcance mundial dedicado exclusivamente a robots humanoides con IA.