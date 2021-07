Pablo Milanés se une a voces de la cultura que apoyan protestas en Cuba

La Habana, Cuba | El cantautor cubano Pablo Milanés se sumó a los pesos pesados de la cultura en Cuba, entre ellos el artista Silvio Rodríguez y el escritor Leonardo Padura, que apoyaron las históricas protestas del 11 de julio y pidieron la liberación de detenidos así como cambios en la isla.



"Es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen", señaló el sábado en Facebook Milanés, de 78 años y uno de los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova (canción protesta) junto con Rodríguez.



Al grito de "abajo la dictadura" y "libertad", miles de cubanos protestaron el 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades del país, en medio de la peor crisis económica en décadas y de un fuerte aumento de los contagios y muertes por covid-19.



En "1992 tuve la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado", añadió el autor de "Yolanda" y "El breve espacio en que no estás", y advirtió que desde ese año viene alertando "sobre las injusticias y errores en la policía y gobierno" de la isla.



No obstante, confía en que los cubanos logren encontrar "el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad, con libertades plenas, sin represión y sin hambre", y en que los jóvenes sean el "motor del cambio".



Con cientos de miles de seguidores dentro y fuera de Cuba, "Pablito", como le llaman los cubanos, se sumó así a la lista de artistas que han alzado su voz en apoyo a las manifestaciones, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.



Entre ellos está Rodríguez (74), autor de clásicos de la música latinoamericana como "Ojalá" y "La era está pariendo un corazón", quien pidió libertad para los detenidos que "no fueron violentos" y "más diálogos", "menos prejuicios; menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes", en su blog Segunda Cita.



En una entrevista con la AFP, el maestro de la novela negra Leonardo Padura (65) consideró el estallido "un grito de desesperación" al que las autoridades deben dar "una respuesta no solamente material sino también política".



Cuba necesita un "nuevo lenguaje" para superar la crisis, "no solo de palabras sino de actitudes, de soluciones, de cambios radicales", dijo de su lado Fernando Pérez (76), creador de filmes como "Clandestinos" y "La vida es silbar", que pidió que cese la violencia y los llamados "actos de repudio".

