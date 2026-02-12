Ministerio de Cultura plantea cambios en Ley de Premios Nacionales

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) presentó este jueves, ante la Asamblea Legislativa, una reforma parcial a la Ley de Premios Nacionales con el objetivo de modernizar el sistema de reconocimientos culturales, fortalecer su transparencia y devolver el protagonismo a las personas artistas y gestoras culturales del país.



La propuesta, que modifica la Ley N.º 9211, busca actualizar los galardones según las nuevas dinámicas del sector cultural, establecer reglas más claras en los procesos de selección y garantizar una mejor administración de los recursos públicos.



Entre los principales cambios destaca la creación de nuevos reconocimientos, como el Premio Nacional de Música Popular Julia Cortés, el Premio Nacional de Gastronomía Costarricense y la incorporación oficial del Premio Nacional de Juventud Jorge Debravo. Además, se transformará el actual Premio de Gestión y Promoción Sociocultural en el Premio Nacional de Gestión y Economía Creativa y Cultural, con un enfoque en el impacto económico y social de la cultura.



Según explicó el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, la reforma tiene un trasfondo ético y cultural.

​“Esta no es solo una modificación técnica, es una decisión para devolverles los Premios Nacionales a quienes los merecen: las personas creadoras. Queremos un sistema más legítimo, justo y transparente que refleje la cultura viva del país”, afirmó.

La iniciativa también contempla la actualización de categorías existentes. Por ejemplo, el Premio de Artes Visuales Francisco Amighetti incorporará arte digital y curaduría, mientras que el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría sumará la categoría de literatura gráfica, incluyendo el cómic.



El proyecto introduce cambios clave como la eliminación de la autopostulación, la posibilidad de una sola postulación por premio, mayores requisitos para la selección de jurados y un nuevo esquema presupuestario que garantice una dotación económica proporcional y sostenible.

Además, en el panel de jueces para cada categoría de los premios, se pretende sumar dos personas más y que uno de estos expertos o representantes sea el ganador del año anterior.



El MCJ señaló que esta reforma responde a debilidades detectadas en los ámbitos técnicos y administrativos, y pretende fortalecer la credibilidad de los Premios Nacionales como el máximo reconocimiento cultural del país.



Con esta propuesta, el Ministerio apuesta por un sistema que represente la diversidad cultural costarricense, promueva la equidad y reconozca de forma efectiva a quienes sostienen la vida artística y creativa nacional.





