"La historia no puede repetirse": Sandra Piszk lanza libro que busca sacudir conciencias

La exdiputada y exministra de Trabajo, Sandra Piszk, presentó su más reciente libro, La sombra que persiste, durante un acto realizado en el Museo de Arte Costarricense, ubicado en La Sabana.

La publicación propone una profunda reflexión sobre la memoria histórica, el exilio y los desafíos que enfrentan las democracias en la actualidad.

La obra narra la historia de una familia europea que huye de la Alemania nazi, utilizando esa experiencia íntima como punto de partida para reconstruir el contexto político y moral que rodeó la Conferencia de Évian de 1938, convocada cuando cientos de miles de judíos buscaban escapar de la persecución en Europa.

Aquella reunión internacional, que generó expectativas de solidaridad, terminó convirtiéndose en un símbolo de la indiferencia diplomática y la falta de respuesta de la comunidad internacional.

A través de una narrativa rigurosa y cercana, La sombra que persiste recorre la Viena previa al Holocausto, los puertos de salida, las dificultades del exilio y el silencio de gobiernos y sociedades que optaron por permanecer al margen mientras el antisemitismo se fortalecía.

Más allá de la reconstrucción histórica, la autora establece un vínculo entre aquellos acontecimientos y la realidad contemporánea, abordando temas como el resurgimiento del antisemitismo, la manipulación de las narrativas, la polarización ideológica y la vulnerabilidad de las democracias actuales. Todo ello se desarrolla mediante el recorrido de una familia cuya historia refleja las consecuencias de la intolerancia y la exclusión.

La presentación reunió a destacadas figuras del ámbito periodístico y académico. Participaron la periodista Guiselly Mora, el destacado periodista, Armando González, y la politóloga Nuria Marín, quienes analizaron las dimensiones históricas, comunicativas y humanas que plantea la obra, resaltando la importancia de preservar la memoria para comprender los retos del presente.