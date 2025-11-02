Campaña “Un libro es un secreto por descubrir” busca fomentar la lectura en estudiantes

Una campaña audiovisual nacional busca incentivar el gusto por la lectura entre niñas, niños y adolescentes en todo el país. Bajo el lema “Un libro es un secreto por descubrir”, la iniciativa recurre a la animación y a testimonios reales para despertar la curiosidad por los libros y promover el hábito lector desde edades tempranas.

El proyecto nació en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y combina relatos inspirados en obras infantiles con historias reales sobre lo que significa leer. Según sus creadoras, la lectura debe ser vista como un acto de libertad y no como una obligación. Cada historia está pensada para invitar a imaginar, crear y descubrir nuevos mundos a través de los libros.

Datos del informe Estado de la Educación 2024 advierten que solo seis de cada diez estudiantes de primer grado alcanzan el nivel esperado de comprensión lectora, una cifra que disminuye conforme avanzan los niveles escolares.

Ante esta realidad, la campaña busca recordar que leer puede ser una aventura capaz de transformar la imaginación y abrir puertas al conocimiento.